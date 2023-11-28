Київ схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО

Комісія з європейської та євроатлантичної інтеграції схвалила проєкт адаптованої Річної національної програми (РНП) на 2024 рік – документа, який визначає критерії відповідності України членству в НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це у вівторок повідомила пресслужба уряду.

Мета адаптованої Річної національної програми – підготовка України до членства в НАТО, причому зміни до РНП були зроблені з урахуванням повномасштабного вторгнення Росії.

Проєкт програми містить п’ять базових розділів: політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, ресурсні питання, питання безпеки та правові питання. Політична складова, кажуть в уряді, узгоджена із зобов’язаннями Києва стосовно вступу до Європейського Союзу.

"Адаптована РНП є максимально стислою та практичною, сфокусованою на реформах у секторі безпеки і оборони. У сфері демократичних трансформації чітко зафіксовано посилання на завдання, які Україна виконує на шляху європейської інтеграції", – прокоментувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

В уряді додали, що проєкт адаптованої РНП представлять у середу, 29 листопада, на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Реалізації цілей РНП сприятимуть проєкти технічної і дорадчої підтримки в межах Комплексного пакету допомоги НАТО для України", – додали в Кабміні.

Нагадаємо, учасники цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма.

Як раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, союзники в Північноатлантичному Альянсі в середу узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО.