Прикордонники підняли прапор України на КПП на кордоні з Росією

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли прапор України на КПП "Бударки" в Харківській області на кордоні з Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники не зважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки" та підняли державний прапор України на найвищу в околиці вежу.

Цей КПП розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення Росії.