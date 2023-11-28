Міноборони запровадило ще чотири стандарти НАТО: подробиці

Протягом жовтня-листопада в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще чотири стандарти НАТО, повідомляє Українська правда.

Джерело: Міноборони в Facebook

Йдеться про такі стандарти:

"Повітряні та космічні операції" (стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій);

"Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах);

"Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій);

"Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії);

У міністерстві повідомили, що наразі у них та в ЗСУ запроваджено 280 стандартів НАТО: 174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти НАТО); 106 – так званих "ініціативних", що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Довідково: Загалом в Альянсі існує 1135 стандартів.

У вівторок в ЗМІ з’явилась інформація, що серед союзників по НАТО залишаються розбіжності щодо швидкого вступу України до Альянсу через позицію США та Німеччини, які наполягають, щоб процес визначався умовами, а не політичними міркуваннями.