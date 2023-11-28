На територію України залетіло кілька груп російських ударних дронів (Оновлено)

Кілька груп російських ударних безпілотників залетіли в Україну і рухаються її територією, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Перше повідомлення про те, що БПЛА перебувають на території України, з'явилося о 18:37.

О 19:26 ПС повідомили, що групи ударних БПЛА з Дніпропетровської області заходять в повітряних простір Полтавщини, курс - північно-західний, ще декілька груп летять в Дніпропетровській області.

"Полтавська, Кіровоградська, Харківська області - загроза ударних БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Ще кілька груп перебувають в Херсонській та Миколаївській областях , курс - західний/північно-західний.

Водночас військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській, Полтавській, Донецькій та Харківській областях.

Також ПС пояснили, що повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

Оновлено: Станом на 19:51 рух ударних дронів виглядає наступним чином: в Кіровоградській області - в напрямку Черкащини; в Миколаївської області - в напрямку Кіровоградщини та Одеської області; в Полтавській та Дніпропетровській областях - курс північно-західний.

Оновлено: Станом на 20:30 групи ударних дронів з Черкаської області рухаються в напрямку Київщини, з Одеської області - північним/північно-західним курсом, з Кіровоградської області в напрямку Черкащини, з Черкаської області через Переяслав в напрямку Київської області.

"Черкаси - перебувайте в укриттях! БпЛА в районі міста", - попередили Повітряні сили.

З півдня на північ через центр в регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Оновлено: Станом на 20:58 рух ударних БпЛА виглядає так: у Вінницькій області (Ладижин/Тульчин) в північно західному напрямку, у Київській області (Біла Церква) в західному напрямку, ще одна група ударних БПЛА прямує з Херсонської в напрямку Миколаївської області.