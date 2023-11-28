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Росіяни близько десяти разів атакували Нікопольський район: є поранені та вбитий

Росіяни близько десяти разів атакували Нікопольський район: є поранені та вбитий
Фото: Telegram

Росія протягом вівторка близько десяти разів атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, за день постраждало троє людей, ще одна – загинула, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російські нелюди. Зранку вони вбили людину у Нікополі, ще двох поранили. Та на цьому не зупинилися. Вже за годину скерували на місто дрони-камікадзе. І знову постраждалий серед мирних. Це 43-річний чоловік".

По Нікополю та Марганецькій громаді окупанти били з важкої артилерії та вдарив кількома БпЛА.

Пошкоджені адмінбудівля, комунальне та 2 промислові підприємства, 3 багатоповерхівки і 13 приватних осель. Зачепило й лінії електропередач і газопроводи.

Передісторія:

  • У вівторок увечері росіяни запустили декілька груп російських ударних безпілотників, які в тому числі пролітають Дніпропетровщину. 

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