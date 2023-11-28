Литва заявила, що поки не буде повністю закривати кордон з Росією

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що країна наразі не буде повністю закривати кордон із Росією слідом за Фінляндією, яка ухвалила таке рішення на тлі міграційного тиску, повідомляє Європейська правда.

Про це речник відомства Міндаугас Баярунас сказав у коментарі агентству Elta, його цитує LRT,.

МВС Литви заявило, що підтримує рішення Фінляндії, "яка зазнає організованої Росією гібридної атаки", закрити всі прикордонні переходи з Росією.

"Ми поки що не бачимо потреби в регіональному вирішенні. На литовському кордоні поки що спокійно. У нас є чіткі індикатори загрози, на які ми будемо реагувати. Ми стежимо за ситуацією і будемо реагувати, якщо будуть зміни", – йдеться в коментарі.

У відомстві сказали, що Литва регулярно контактує із сусідніми державами й ділиться відповідною інформацією.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше пообіцяв, що Вільнюс вивчить питання про те, чи буде економічно раціонально закрити переходи з РФ і Білоруссю. У принципі такої можливості там не відкидали.

Раніше у вівторок стало відомо, що Фінляндія вирішила тимчасово закрити останній діючий пункт пропуску на кордоні з Росією – на найближчі два тижні. Причиною рішення стала спроба Росії чинити вплив за допомогою мігрантів на Фінляндію.