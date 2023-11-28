Зеленський про фортифікацію: мін та бетону державі точно вистачить

Президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення Ставки Верховного головнокомандувача повідомив, що обговорювали посилення фортифікацій у регіонах та протиповітряну оборону, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у зверненні 28 листопада.

"Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, Премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є.

Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання".

Також на Ставці проаналізували нещодавні російські атаки проти України та тактику захисту протиповітряної оборони. Зеленський озвучив потребу у посиленні мобільних вогневих груп та зазначив, що робота Patriot та NASAMS в Україні дуже ефективна. Обговорили і обстановку на фронті.

"Окрема увага – донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках".