ОВА: ППО полює на ворожі безпілотники над Київською областю

У повітряному просторі Київської області зафіксовано російські дрони. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Раніше стало відомо, що в Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів. На Київщину вони потрапили з боку Черкащини.

Також безпілотники були помічені в інших областях України.