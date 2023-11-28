ДСНС: Через негоду в Україні знеструмлено понад 350 населених пунктів

Знеструмленими через негоду в Україні залишаються 357 населених пунктів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, на даний час знеструмлено 357 населених пунктів. Досі залишається перекритим рух на 2 автодорогах Миколаївської області: Т-15-06 "Миколаїв — Доманівка — Берізки"; Т-15-10 "Арбузинка — Нова Одеса". Всього було відбуксовано 1783 транспортних засоби, у місцях тимчасового відстою знаходиться близько 585 вантажівок.

В той же час проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Як повідомлялось, внаслідок негоди в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та Києві загинуло 10 осіб, 23 – постраждали, серед них є діти.