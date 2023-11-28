В Армії оборони Ізраїлю підтвердили, що ХАМАС звільнив ще 12 заручників
В Армії оборони Ізраїлю підтвердили, що бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту ще 12 звільнених заручників, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Times of Israel з посиланням на повідомлення ЦАХАЛ.
"Згідно з інформацією, отриманою від Червоного Хреста, 12 заручників – у тому числі десятеро ізраїльтян і двоє іноземних громадян – прямують до території Ізраїлю".
Що передувало:
- О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя.
- Увечері 24 листопада перші 13 ізраїльських заручників у супроводі співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста виїхали з Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах.
- 25 листопада угруповання ХАМАС заявило, що передало Червоному Хресту 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників для звільнення, ЦАХАЛ підтвердив цю інформацію.
- 26 листопада Ізраїль звільнив 39 палестинців відповідно до угоди про тимчасове перемир’я. Міжнародний комітет Червоного Хреста також заявив, що допоміг звільнити 19 палестинських ув'язнених з ізраїльських центрів ув'язнення.
- За підсумками переговорів, під час перемир’я ХАМАС має звільнити 50 заручників, захоплених у полон 7 жовтня, а влада Ізраїлю - 150 палестинських в'язнів.
- У понеділок Катар у якості посередника успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.