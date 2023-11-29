ISW: Путін затвердив бюджет РФ із рекордними видатками на війну
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024-2026 роки, який передбачає рекордні витрати на війну в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Президент Росії Володимир Путін у своїй промові 28 листопада підтвердив концепцію так званої "російської ідентичності", яка нібито складається з двох частин: "російська нація", яка, як стверджується, включає росіян, українців і білорусів, є центром російської ідентичності; і ширший "російський світ", що включає інші не східнослов'янські етноси як у сучасній Росії, так і на колишніх територіях Радянського Союзу.
Крім того, Путін підписав закон, що значно збільшує витрати Росії у 2024 році, включаючи рекордний рівень витрат на армію та оборонно-промисловий комплекс.
Федеральний бюджет на 2024 рік передбачає 36,66 трильйона рублів ($412,5 мільярда) державних витрат і дефіцит бюджету в розмірі 1,6 трильйона рублів ($9,25 млрд)
У звіті зазначається, що, за повідомленнями, Міністерство фінансів Росії виділило 6,41 трильйона рублів (72,1 мільярда доларів) на оборону в 2023 році, хоча ця цифра, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського бюджету досі засекречена.
Приблизно третина або й більше федерального бюджету, що спрямовується на оборонні витрати, представляє рекордний рівень таких витрат.
За даними аналітиків, все ж федеральний бюджет не покриває всіх російських витрат на оборонку, оскільки Кремль покладається на регіональні бюджети і приватні бізнес-структури, щоб збільшити фінансування поточних військових зусиль.
Проєкти бюджетів на 2025 і 2026 роки передбачають приблизно такі ж великі витрати, як і у бюджеті на 2024 рік, 34. 38 трильйонів рублів ($387,9 млрд) і 35,59 трильйонів рублів ($400,4 млрд) відповідно, що свідчить про те, що Кремль планує виділити значну частину своїх витрат на підтримку тривалої війни в Україні.
Ключові висновки ISW за 28 листопада
- Путін у промові 28 листопада підтвердив концепцію так званої "російської ідентичності", яка складається з двох частин: "російська нація", яка, за його словами, включає росіян, українців і білорусів, є центром цієї "ідентичності"; і ширший "русский мир", що включає інші не східнослов'янські етноси як у сучасній Росії, так і на колишній території Радянського Союзу.
- Глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви Патріарх Московський Кирило заявив, що Росії необхідно "суттєво скоригувати" свою міграційну політику задля "збереження російської культури", підкреслюючи уявну перевагу етнічних росіян над іншими етнічними групами.
- Російські чиновники, схоже, намагаються ще більше обмежити права мігрантів на території РФ, ймовірно, для того, щоб підтримати зусилля з їхнього примусу до військової служби, а також для заспокоєння ксенофобських російських ультранаціоналістів.
- Кремль продовжує приділяти значну увагу створенню інформаційних умов для майбутніх президентських виборів у Росії 2024 року і, ймовірно, офіційно розпочне "кампанію" Путіна 14 грудня.
- Речник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив 28 листопада, що невстановлені особи отруїли дружину керівника ГУР Кирила Буданова Маріанну Буданову.
- Путін підписав закон, що значно збільшує федеральні витрати Росії у 2024 році, включаючи рекордний рівень витрат на оборону.
- Російське інсайдерське джерело повідомило 28 листопада, що влада РФ затримала ще щонайменше трьох співробітників ФСБ у Москві у зв'язку зі справою про хабарництво на суму 55,6 мільйона доларів.
- Заступник міністра оборони Ірану бригадний генерал Мехді Фархі оголосив 28 листопада, що Росія та Іран завершили закупівлю російських літаків.
- Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області та просунулися вперед поблизу Куп'янська та Авдіївки.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив, що Чечня сформувала два нових полки і один батальйон, які підпорядковуються МО Росії, а також оперативний батальйон, підпорядкований Росгвардії.
- Окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей 28 листопада підписали угоду про розвиток тісніших економічних зв'язків з Ростовською та Воронезькою областями.