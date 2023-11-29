ISW: Путін затвердив бюджет РФ із рекордними видатками на війну

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024-2026 роки, який передбачає рекордні витрати на війну в Україні.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Президент Росії Володимир Путін у своїй промові 28 листопада підтвердив концепцію так званої "російської ідентичності", яка нібито складається з двох частин: "російська нація", яка, як стверджується, включає росіян, українців і білорусів, є центром російської ідентичності; і ширший "російський світ", що включає інші не східнослов'янські етноси як у сучасній Росії, так і на колишніх територіях Радянського Союзу.

Крім того, Путін підписав закон, що значно збільшує витрати Росії у 2024 році, включаючи рекордний рівень витрат на армію та оборонно-промисловий комплекс.

Федеральний бюджет на 2024 рік передбачає 36,66 трильйона рублів ($412,5 мільярда) державних витрат і дефіцит бюджету в розмірі 1,6 трильйона рублів ($9,25 млрд)

У звіті зазначається, що, за повідомленнями, Міністерство фінансів Росії виділило 6,41 трильйона рублів (72,1 мільярда доларів) на оборону в 2023 році, хоча ця цифра, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського бюджету досі засекречена.

Приблизно третина або й більше федерального бюджету, що спрямовується на оборонні витрати, представляє рекордний рівень таких витрат.

За даними аналітиків, все ж федеральний бюджет не покриває всіх російських витрат на оборонку, оскільки Кремль покладається на регіональні бюджети і приватні бізнес-структури, щоб збільшити фінансування поточних військових зусиль.

Проєкти бюджетів на 2025 і 2026 роки передбачають приблизно такі ж великі витрати, як і у бюджеті на 2024 рік, 34. 38 трильйонів рублів ($387,9 млрд) і 35,59 трильйонів рублів ($400,4 млрд) відповідно, що свідчить про те, що Кремль планує виділити значну частину своїх витрат на підтримку тривалої війни в Україні.

Ключові висновки ISW за 28 листопада