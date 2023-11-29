ISW: На Запорізькому напрямку українські військові просунулися вперед

Українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 28 листопада і, за повідомленнями, просунулися вперед.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за останні кілька днів українські війська досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

Російські військові блогери стверджують, що українські сили за підтримки важкої техніки та бронетехніки безуспішно атакували на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Один із таких блогерів стверджує, що російські сили відбили українську бронетанкову атаку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного).

Разом з тим Міноборони Росії стверджує, що російські сили також відбили українську атаку поблизу Новопокровки (9 км на північний схід від Роботиного).

При цьому російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 28 листопада, але не здійснили жодних підтверджених просувань.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки.

Російський військовий блогер стверджував 28 листопада, що погані погодні умови продовжують створювати труднощі для російської та української повітряної розвідки.