Курс валют НБУ на 29 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 28 листопада зріс на 15 коп. до 36.36 за 1 долар.

Євро подорожчав на 16 коп. до 39.82 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 2 коп. до 4.10 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 45.88 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 13 коп. до 41.26 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 9.16 за 1 польський злотий.