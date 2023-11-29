Курс валют НБУ на 29 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 28 листопада зріс на 15 коп. до 36.36 за 1 долар.
Євро подорожчав на 16 коп. до 39.82 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 2 коп. до 4.10 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 45.88 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 13 коп. до 41.26 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 9.16 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.364 400
|EUR
|Євро
|39.817 200
|RUB
|Рубль
|0.409 930
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.875 500
|CHF
|Швейцарський франк
|41.262 200
|PLN
|Польський злотий
|9.158 600