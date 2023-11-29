ППО вночі знищила всі "Шахеди" та 2 ракети – Повітряні сили

У ніч на 29 листопада 2023 року росіяни вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та ракетами Х-59. Сили ППО знищили всі випущені "Шахеди" та дві ракети.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти випустили 21 безпілотник та 3 керовані авіаційні ракети Х-59. "Шахеди" летіли з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ), ракети випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельницька область. Ракети були спрямовані на південь країни.

"В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.