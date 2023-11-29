РФ за добу втратила понад 1100 військових і 32 артсистеми – Генштаб
Упродовж минулої доби РФ втратила в ході війни проти України приблизно 1140 своїх військових, 15 танків, 32 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 327 580 (+1 140) осіб,
- танків − 5 538 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 10 312 (+27) од,
- артилерійських систем − 7 908 (+32) од,
- РСЗВ − 910 (+3) од,
- засобів ППО − 600 (+3) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 944 (+39) од,
- крилатих ракет − 1 567 (+2) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 348 (+46) од,
- спеціальної техніки − 1 121 (+8) од.