У МЗС РФ заявили, що Москва готова воювати з НАТО

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що він не виключає збройного конфлікту між РФ і НАТО, мовляв, налагодити стосунки вже не вдасться.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню "Известия", повідомляє Українська правда.

На запитання, чи можна очікувати в майбутньому збройного конфлікту, він відповів:

"Залежить від Північноатлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами".

Рябков додав, що нібито не можна "нескінченно зазіхати" на інтереси Росії та що "люди, які продовжують випробовувати нас на міцність, вони, мабуть, увірували, що меж їхньої власної гри на підвищення ставок немає, але вони можуть опинитися серед тих, хто повністю програє на цьому майданчику".

"Я не думаю, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі. Це виключено з міркувань як принципового, так і практичного характеру. Якщо хтось на Заході думає, що ми потребуємо цих відносин, що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їхнє відновлення, то це найбільша помилка" , – сказав він.

Російський чиновник додав, що Росія і раніше була готова домовлятися "тільки на рівноправній і взаємоповажній основі".