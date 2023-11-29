Генштаб: РФ засекретила карти мінних полів, окупанти підриваються на мінах

Керівництво російської армії засекретило карти мінних полів в Україні. Тому окупанти часто підриваються на своїх мінах і зазнають втрат. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"У районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області один з підрозділів 810 морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ. Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами і відсутністю розвідувальних даних" , - заявив речник.

За словами Ковальова, штурмові дії також ускладнюють мінні загородження, зроблені загарбниками.

"Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат" , - додав він.

Так, за місяця 810 бригада морської піхоти РФ втратила близько 50 солдатів через підрив на власних мінах.