У Пентагону є проблеми з фінансуванням військових США на Близькому Сході – ЗМІ

Через неспроможність Конгресу ухвалити бюджет Пентагон наразі не має фондів для прямого фінансування передислокації авіаносних груп на Близькому Сході та мусить залучати кошти з інших програм. Про це пише Politico з посиланням на джерела в оборонному відомстві США, повідомляє Укрінформ.

"Міністерство оборони наказало спрямувати на Близький Схід додаткову авіаносну групу, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та сотні військових після неочікуваних терористичних атак на Ізраїль 7 жовтня – аби запобігти переростанню конфлікту в регіональну війну" , - нагадує видання.

При цьому пояснюється, що військові, як і структури федерального уряду, діють на підставі так званої резолюції щодо тимчасового продовження фінансування, яка дозволяє виділяти кошти на рівні бюджету попереднього року. Оскільки передислокація військ на Близькому Сході не була запланована раніше, Пентагону доводиться вилучати кошти з інших рахунків.

Це означає менше грошей на проведення навчань, розгортання військ та інші маневри, а також на технічне обслуговування озброєнь і техніки, які військові вже запланували на поточний рік. Крім того, можуть бути відкладені деякі платежі за контрактами.

"Бездіяльність Конгресу означає, що Пентагон не має грошей, аби компенсувати нарощування сил (у регіоні Близького Сходу – ред.)" , - резюмує видання.

За його оцінками, хоча затримки з ухваленням оборонного бюджету США стають уже звичним явищем, тягар нинішнього року є важчим, ніж зазвичай, оскільки Пентагон підтримує дві війни одночасно – в Україні та в Ізраїлі.