Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що перемир'я на основі "Формули миру" Зеленського неможливе, мовляв, на тих умовах, які висуває Київ, Росії навіть обговорювати нічого.﻿﻿ Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Известия", повідомляє Українська правда.

Російське видання в озвучуванні питання підтримує кремлівський наратив про те, що Україна начебто не самостійна в ухваленні рішень щодо війни з Росією та питань можливих перемовин з РФ. Тож запитання до Рябкова звучить − чи бачить він "готовність США примусити Україну наступного року до перемир'я".

"Ні, нічого подібного не те що не проглядається, але я собі на нинішньому етапі й уявити не можу. Якщо в американських колег є якісь ідеї з цього приводу, вони мають право, зрозуміло, і вільні їх викласти в будь-якій формі. Ми їх вислухаємо. Але вони повинні звертатися не до нас, а до Києва. З нами нічого обговорювати на тих умовах, які висунула Україна" , – сказав чиновник.

За словами Рябкова, США "стоять на чолі західної групи, яка як мантру повторює "формулу миру Зеленського", мовляв, це єдина основа для домовленостей".

"Але на такій основі не просто ніяких домовленостей не вийде, а й діалог неможливий. Тому ми не готові на цій основі будь-що розглядати зі США. Вони мають працювати зі своїми "підопічними" , − заявив заступник глави МЗС РФ.