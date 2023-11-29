The Economist: Між Зеленським і Залужним все більше посилюються протиріччя

The Economist пише, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим "політичне поле битви" у Києві, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, а політична гризня шкодить Україні, повідомляє Українська правда.

"Коли Росія почала своє вторгнення в лютому 2022 року, конкурентна політика впала в сплячку. Вона повернулася, коли екзистенційна загроза для України зменшилася наприкінці того ж року.

Опозиційний народний депутат Ярослав Железняк каже, що все ще існує "широка згода" щодо фундаментальних питань національної безпеки. Але один із відомих депутатів у власній партії президента каже, що штовханина вже зробила Україну "нестабільною" , – йдеться в статті.

Помилки робляться "з усіх боків". А спроби президента "централізувати процес прийняття рішень" і "придушити інакомислення" мають протилежний ефект".

За даними британського видання, тріщини з'явилися не лише на політичних лініях, але й між військовим і політичним керівництвом.

"Відносини між президентом Володимиром Зеленським та його головнокомандувачем Валерієм Залужним вважаються жахливими" , – пише "The Economist".

Вперше про розбіжності в їхніх поглядах стало відомо влітку минулого року.

Нещодавнє відверте інтерв'ю The Economist з генералом, в якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, вивело цей конфлікт у відкриту площину. Зеленський публічно дорікнув Залужному за заголовки. У пізнішому інтерв'ю він, схоже, попередив Залужного, щоб той займався військовими справами, а не "політикою".

"Високопоставлене джерело в уряді припускає, що відкритий конфлікт у керівництві був "передбачуваним" результатом контрнаступальної операції, яка "не пішла за планом". Чиновник каже, що Залужний, можливо, вчинив нерозумно, суперечачи більш оптимістичній публічній позиції свого президента, але мало хто в уряді міг би посперечатися з його тверезими висновками.

Зараз триває пошук винних у тому, хто несе відповідальність за провал. "Політики кажуть, що їхні генерали – навчені радянською владою бовдури. А генерали кажуть, що політики їм заважають. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути батьком безвиході" , – зазначається в публікації.

Ще одним фактором, що впливає на ситуацію, "The Economist" називає повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборони півдня України.

Залужний, за деякими повідомленнями, наразі проходить лише як свідок у розслідуванні, але це може змінитися на щось більш серйозне, зазначає видання. Союзники кажуть, що можливість кримінального обвинувачення покликана тримати його в узді. Появи генерала у ЗМІ можна розглядати як "страховий поліс", припускає джерело з Генерального штабу.

The Economist зазначає, що "Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його нечисленні кроки на політичній арені не можна назвати вправними".

Втім, це не означає, що він не становить жодної загрози для Зеленського. Президент, який ще у 2019 році був коміком, знає, як швидко українське суспільство може створювати та ламати своїх лідерів, нагадує видання.

"Внутрішні опитування, з якими ознайомився The Economist, свідчать про те, що президент, якого колись хвалили за його роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку руху країни.

Дані, отримані в середині листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, що менше половини, ніж до все ще шанованого генерала Залужного (+70%). Керівник розвідки Кирило Буданов також має кращі рейтинги, ніж президент (+45%). Те саме опитування свідчить про те, що Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться віч-на-віч зі своїм головнокомандувачем", – пише The Economist.

8 із 10 українців виступають проти ідеї проведення виборів під час війни. Президент також виключив їх проведення у 2024 році, посилаючись на воєнний стан.