Негода в Україні: у ДСНС розповіли про знеструмлення та ситуацію на дорогах

На території України через негоду знеструмлені 368 населених пунктів в дев’яти областях.﻿ Про це заявили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Економічна правда.

За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

"Залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області: Т-15-06 "Миколаїв - Доманівка - Берізки"; Т-15-10 "Арбузинка - Нова Одеса" , – йдеться в повідомленні.

У цілодобовому режимі тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Крім того, з початку доби 29 листопада ДСНС 13 разів буксирували транспорт в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській та Чернігівській областях.