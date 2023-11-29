Солідарність з Україною варто показувати не на словах, а на ділі – Столтенберг

Країни НАТО повинні бути готовими до нових можливих нападів Росії. Тому важливо підтримувати Україну не лише на словах, але й на ділі.﻿ Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою перед Радою Україна-НАТО, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Сьогодні в нас буде історична зустріч. Перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС. Ця зустріч демонструє те, що Україна рухається дедалі ближче до НАТО, на зустрічі ми також обговорюємо те, як можна підтримати ваш шлях до членства" , - сказав він.

Столтенберг наголосив, що всі союзники погоджуються з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Тепер потрібно обговорити шлях вперед, реформи і те, як допомогти Україні втілити ці реформи.

Також, за словами генсека НАТО, будуть розглянуті нагальні потреби української армії та ситуація на полі бою.