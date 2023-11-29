Кулеба відкинув ідеї щодо територіального компромісу з Росією

Міністр закордонних справ заперечує глухий кут на фронті та наполягає, що не існує альтернативи поверненню Україною контролю над усією її територією. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у штаб-квартирі НАТО перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє Європейська правда.

Кулеба розпочав звернення до журналістів з твердження про те, що Україна ніколи не поступиться тією задачею у війні, яку вона сама собі встановила.

"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить (у її втіленні)" , – наголосив міністр.

Очільник МЗС України не став заперечувати, що Київ чує ідеї про "поступки" і "домовленості з Росією", але категорично виключив таку можливість і дав жорстку відповідь на ці пропозиції:

"Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити".

На запитання про нібито тупикову ситуацію на фронті Кулеба відповів коротко: "Немає глухого кута" .