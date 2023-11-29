Рада ЄС обговорить блокування польськими перевізниками кордону з Україною

Рада ЄС на рівні міністрів транспорту обговорить ситуацію з блокуванням прикордонних переходів на кордоні Польщі з Україною. Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє Європейська правда.

Зміни в системі "єЧерга", додаткові смуги на переходах для порожніх вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу, і тема протестів на польсько-українському кордоні – серед пунктів порядку денного засідання транспортної Ради ЄС. Цей пункт буде винесено в кінець засідання, запланованого на наступний понеділок.

"Питання протесту польських перевізників буде підняте наприкінці зустрічі міністрів транспорту ЄС наступного понеділка" , – сказав дипломат ЄС.

Польща підняла цю тему в рамках так званих "різних питань", які можуть бути представлені будь-якою країною в кінці засідання транспортної ради.

Окрім Польщі, виступити хочуть також Угорщина та Словаччина.

"Ми очікуємо, що делегації цих трьох країн представлять ситуацію та поінформують раду про вплив угоди ЄС з Україною на транспорт" , – сказав дипломат ЄС.

Якщо питання не буде вирішене до понеділка, не виключено, що виступить і Єврокомісія, яка бере участь у переговорах між перевізниками, польською владою та українською стороною.

Співрозмовник журналіста RMF FM в Єврокомісії підтвердив, що повернення дозволів для українських перевізників не може бути, оскільки це було б порушенням законодавства ЄС. Натомість ЄК закликає Україну створити додаткові смуги для порожніх вантажівок, які повертаються з України.

Щодо української "єЧерги", яку польські перевізники різко критикують за недоліки і хочуть скасувати, речник ЄК повідомив, що влада в Києві "зробила кілька поліпшень у системі". І, додав він, "ці зміни повинні вирішити проблеми протестувальників".