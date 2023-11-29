Через європейські порти продають понад 20% зрідженого газу із РФ – FT

Більше п'ятої частини російського скрапленого природного газу, що надходить до Європи, переправляється в інші частини світу, і ця практика збільшує доходи РФ, попри зусилля ЄС обмежити їх у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Хоча контракти на так звану перевалку російського СПГ були заборонені у Великій Британії та Нідерландах, дані за 2023 рік свідчать про те, що дозволені партії російського газу регулярно перевантажуються між танкерами в Бельгії, Франції та Іспанії, перш ніж експортуються покупцям на інших континентах.

Переміщення суден має вирішальне значення для Росії, оскільки вона намагається якнайкраще використовувати свій арктичний флот. Перевалка зазвичай відбувається між російськими танкерами "льодового класу", які використовуються для перевезень між півостровом Ямал і північно-західною Європою, і звичайними танкерами СПГ, які потім прямують в інші порти, звільняючи судна "льодового класу" для повернення на північ.

"Порти Бельгії, Іспанії та Франції все ще отримують значні обсяги з сибірського заводу "Ямал СПГ", найбільшими акціонерами якого є другий найбільший постачальник природного газу в Росії "Новатек", Китайська національна нафтогазова корпорація і французька енергетична компанія TotalEnergies.

Із 17,8 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу, що надійшли до ЄС у період з січня по вересень цього року, 21% було перевантажено на судна, призначені для країн, що не є членами ЄС, зокрема, Китаю, Японії та Бангладеш", - пише FT.

На відміну від вугілля та нафти, російський газ не потрапив під санкції ЄС, але Європейська комісія заявила, що держави-члени повинні позбутися російського викопного палива до 2027 року.

Провідний енергетичний аналітик IEEFA Ана-Марія Яллер-Макаревич зазначила, що, хоча обсяги перевалки СПГ в Європі впали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, вони залишаються значними і потенційно могли бути проігноровані.

"ЄС не думає про це, коли говорить про заборону. Вони не беруть до уваги перевалку" , - визнала вона.

Раніше ЄС імпортував 155 млрд кубометрів трубопровідного газу з Росії, що становило близько 40% від загального обсягу поставок. Щоб замінити цей газ, блок значно збільшив імпорт скрапленого природного газу з таких країн, як США, Норвегія і Катар.

Але ЄС також має намір імпортувати рекордні обсяги переохолодженого палива з Росії цього року.

Політики ЄС захищають продовження імпорту з Росії, пояснюючи це довгостроковими контрактами, укладеними ще до війни, розірвання яких змусить європейські компанії виплачувати компенсацію Росії. Наприклад, бельгійська газова компанія Fluxys має 20-річний контракт з "Ямалом", який закінчується в 2039 році.

Бельгійське міністерство енергетики заявило, що воно "сповнене рішучості вирішити цю проблему" і "збирає інформацію про ефективні підходи".