У "Чорну п'ятницю" українці витратили 2,5 мільярди – дані ПриватБанку

Цього року за підсумками традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів ПриватБанку майже 8 млн покупок на суму 2,5 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

У ПриватБанку уточнили, що це більше, ніж у звичайні дні на 22%.

Загалом на тиждень розпродажів українці через cashless мережу ПриватБанку зробили 49 млн покупок на 15,3 млрд грн. Найчастіше українці купували зі знижками:

одяг та взуття – 1,6 млн покупок на 282 млн грн;

смартфони та комп'ютери – 560 тис. покупок на 281 млн.

Кількість покупок у розстрочку ПриватБанку в інтернет-магазинах – 36,7 тис. – перевищила кількість покупок в кредит в традиційних офлайн магазинах (34,7 тис). За допомогою сервісу ПриватБанку "Оплати частинами" за тиждень розпродажів оформлено 71,5 тисяч покупок більше ніж на 1 млрд грн.

Найчастіше у розстрочку купували смартфони, іншу електроніку та побутову техніку, а середня вартість покупки у розстрочку – 14 тис. грн.