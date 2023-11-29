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На Херсонщині підірвали будівлю з окупантами, п'ятеро загиблих – Спротив

На Херсонщині підірвали будівлю з окупантами, п'ятеро загиблих – Спротив
Фото: t.me/sprotyv_official

У тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області вдалося підірвати будівлю, де відбувалася нарада окупантів – загинули 5 посадовців.

Про це заявили﻿ в Центрі національного спротиву.

"Учора 28.11.2023, завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області.
Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців", – зазначили в ЦНС.

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