На Херсонщині підірвали будівлю з окупантами, п'ятеро загиблих – Спротив
У тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області вдалося підірвати будівлю, де відбувалася нарада окупантів – загинули 5 посадовців.
Про це заявили в Центрі національного спротиву.
"Учора 28.11.2023, завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області.
Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців", – зазначили в ЦНС.