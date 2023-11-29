Війна в Україні зникає з поля зору світу – очільниця МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок стурбована тим, що у світі знижується увага до війни РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально" , – підкреслила вона.

За словами міністерки, РФ продовжує цілеспрямовано атакувати українську цивільну інфраструктуру, тому потрібно "працювати над тим, щоб зимовий захисний щит України був міцним".

Бербок також зазначила, що майбутнє України – в ЄС і НАТО. Саме тому необхідно зробити все можливе, щоб підтримати її на цьому шляху.

Вона вважає, що Рада Україна – НАТО наближатиме країну до членства в Альянсі.