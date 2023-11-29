Окупанти серйозно збільшили активність під Авдіївкою – Тарнавський

Російські окупанти значно збільшили активність у районі Авдіївки та на всьому Таврійському напрямку. Про це заявив командувач Сил оборони сектору Олександр Тарнавський, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ворог посилив атаки броньованою технікою, завдав 17 авіаційних ударів і чотирьох ракетних. Було 56 штурмів та 1006 артилерійських обстрілів.

Армія РФ втратила 639 людей, ще четверо здалися в полон.

Знищено 48 одиниць ворожої техніки, зокрема, чотири танки, сім бронемашин, чотири артилерійські системи, 22 безпілотники, дев'ять автомобілів, одну одиницю спеціальної техніки та ще один важливий об'єкт.

Ще 33 одиниці техніки пошкоджено. Одночасно триває наступальна операція у напрямку Мелітополя.