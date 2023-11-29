Дружину голови ГУР могли отруїти миш'яком та ртуттю - джерело

Дружину очільника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю.﻿﻿ Про це розповіло джерело у розвідці, повідомляє Українська правда.

Раніше джерела УП повідомляли, що дружину Буданова отруїли важкими металами і "скоріш за все через їжу".

Нагадаємо, зранку 28 листопада джерела УП повідомили, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли. Вона жива і пройшла перший етап лікування.

У ГУР згодом підтвердили факт отруєння дружини очільника розвідки.