Негода в Україні: кількість загиблих зросла

Внаслідок хуртовини в Україні загинуло 12 людей, 23 особи дістали поранення, у тому числі двоє дітей.﻿﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.

"Через негоду, на жаль, загинуло 12 осіб. 23 особи постраждало, серед них – 2 дитини" , – повідомив він.

Клименко додав, що з 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 – діти.

Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.