ППО і зерновий коридор: Зеленський провів наради з військовими на Одещині

У середу, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський провів наради з військовими на Одещині.

Деталі він повідомив﻿ у Telegram-каналі.

"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань" , – йдеться в дописі.

Зокрема, на нарадах йшлося про оперативну обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса".

Окремо обговорили ситуацію в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору". Також йшлося про роботу ППО на Одещині, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури морського коридору та бригад ЗСУ.