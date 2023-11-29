ППО і зерновий коридор: Зеленський провів наради з військовими на Одещині
У середу, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський провів наради з військовими на Одещині.
Деталі він повідомив у Telegram-каналі.
"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань", – йдеться в дописі.
Зокрема, на нарадах йшлося про оперативну обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса".
Окремо обговорили ситуацію в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору". Також йшлося про роботу ППО на Одещині, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури морського коридору та бригад ЗСУ.
"Під час таких відряджень завжди велика честь – зустрітися з нашими захисниками. Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей", – зазначив Зеленський.