Німеччині загрожує бюджетна діра до 24 млрд євро – Bloomberg

Німеччина має потенційний дефіцит бюджету на 2024 рік у розмірі 24 мільярдів євро, хоча точна цифра ще не відома, повідомляє Економічна правда.

Водночас він відкинув заклики партнерів ВДП по коаліції – соціал-демократів Шольца та "Зелених" – ініціювати екстрене призупинення ліміту запозичень, відомого як боргове гальмо, на п'ятий рік поспіль у 2024 році.

"Я не бачу, щоб боргове гальмо знову було призупинено" , – сказав Фріке.

Він закликав партнерів по правлячому альянсу піти на компроміс щодо пріоритетів витрат, відкинувши при цьому припущення, що коаліція може розпастися або будуть призначені нові загальні вибори.

"Усі три партнери повинні знайти свій шлях виходу з цієї ситуації" , – сказав він, додавши, що не вважає підвищення податків життєздатним варіантом покриття дефіциту бюджету.

Шольц та високопосадовці коаліції зустрінуться в середу ввечері для подальших переговорів щодо пошуку рішення безпрецедентної бюджетної кризи.

У понеділок уряд схвалив додатковий бюджет на 2023 рік, який передбачає чергове призупинення дії боргового гальма. Хоча це не означає, що Німеччина збільшує свій борговий тягар, цей крок підвищує показник чистих запозичень на цей рік на 25 мільярдів євро до 70,6 мільярда євро, згідно з даними Міністерства фінансів.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що держава надаватиме надійні державні послуги попри кризу в бюджеті, який недоотримав 60 млрд євро після рішення Конституційного суду.