Україна погодила з НАТО новий план реформ – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог НАТО. Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Генеральний секретар підкреслив, що Альянс високо оцінює прогрес реформ, який демонструє Україна.

"Я вражений реформами, які здійснює Україна" , – заявив він.

У середу на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму, щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу.

"Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ" , – заявив генсек.

Про затвердження програми повідомляє також офіційна заява Ради України-НАТО: "НАТО і Україна вже працюють і приймають рішення разом, в тому числі щодо оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості".