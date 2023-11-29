Генсек НАТО розповів, як F-16 змінять ситуацію на фронті

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі.

"F-16 змінять ситуацію на краще. Вони посилять українські спроможності, щоб збільшити російські втрати. Також F-16 допоможуть посилити українську ППО" , – зазначив Столтенберг.

Водночас він наголосив, що немає якогось одного типу зброї, здатного кардинально змінити ситуацію на полі бою.

"Водночас нам треба усвідомити, що це (F-16. – Ред.) не "срібна куля". Немає однієї системи, здатної фундаментально змінити ситуацію на полі бою. Це питання застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно, щоб посунути росіян. Ми маємо готуватися до довгої і важкої битви", – додав генсек НАТО.