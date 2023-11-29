Блінкен: Союзники не мають сумнівів у необхідності підтримувати Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Про це він сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда.

Блінкен зазначив, що союзники обговорювали довгострокову підтримку України.

"Маю сказати вам: коли я слухав усіх наших колег за столом, усі висловлювалися за потужну і тривалу підтримку України. Дехто ставив питання, чи США та інші союзники НАТО мають і надалі підтримувати Україну… Відповідь сьогодні у НАТО дуже чітка і непохитна: ми маємо і будемо підтримувати Україну. Забезпечити, щоб агресивна війна РФ стала її стратегічною поразкою, зараз настільки ж важливо, як у той момент, коли Кремль розпочав цю війну" , – зазначив держсекретар.

Блінкен нагадав, що для повітряних ударів по Україні Росія використовує безпілотники, сконструйовані Іраном, а Північна Корея також почала надавати Росії військову підтримку.

"Ставки для усіх нас зрозумілі… Ми маємо надіслати чіткий сигнал, що жодна країна світу не може змінювати кордони силою. Це в інтересах кожного із союзників і в інтересах багатьох країн, які не є членами Альянсу" , – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що союзники зараз не лише надають Україні допомогу для того, щоб вона могла не лише продовжувати оборонятися, але й на перспективу розбудовувати свої військові спроможності, щоб бути здатною стримувати можливу нову агресію і захищатися від неї.

"Додатковий бюджетний запит, який подав президент, є свідченням нашого власного зобов’язання для цієї мети і ми очікуємо, що Конгрес затвердить його наступними тижнями" , – зазначив Блінкен.

У відповідях на запитання держсекретар повторив, що в обговореннях почув від союзників готовність далі забезпечувати, щоби Україна мала усе необхідне, щоб оборонятися, повертати окуповані території і також ставати сильнішою з військової, економічної точки зору і як демократична держава.