Стефанчук: "Суперечності" між Зеленським та Залужним – це російська пропаганда

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав "чутками" інформацію про напруженість між керівництвом держави та вищим військовим командуванням. Про це Стефанчук заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє Укрінформ.

"Ніколи не було жодного випадку напруги між політичним і військовим керівництвом (України – ред.)" , – сказав спікер.

Він зазначив, що Росія використовує інсинуації з метою розколу Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Стефанчук підкреслив, що чутки про нібито розбрат поширюють «російські канали», назвавши їх "російською пропагандою".

Окрім цього, журналісти видання згадали про заяви президента України Володимира Зеленського про декілька пережитих замахів на нього з боку Кремля з початку повномасштабної агресії РФ. Згідно із Конституцією, у разі смерті президента його замінить голова Верховної Ради.

Голова парламенту висловив упевненість, що саме Зеленський приведе Україну до перемоги.