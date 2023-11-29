Коломойський подає в Європейський суд з прав людини – адвокат

Бізнесмен Ігор Коломойський вирішив звернутися до Європейського суду з прав людини з огляду на те, що національні суди продовжують його утримувати під вартою "без будь-якої виправданої правової мети". Про це заявив його адвокат Олександр Лисак, повідомляє Телеграф.

"Ми з Ігорем Валерійовичем Коломойським прийняли рішення звернутися до Європейського суду з прав людини з огляду на те, що національні суди продовжують утримання Ігоря Валерійовича під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним утиском вимог Конвенції з прав людини" , – сказав він.

За словами адвоката, суди "безпідставно продовжують ув'язнення" Коломойського без наявності доказів того, що він може перешкоджати тим чи іншим способом правосуддю.

Захисник Коломойського вважає за неадекватний розмір застави у сумі понад 3 млрд. грн.

"Суди ніяк не реагують на очевидну повну необґрунтованість підозри, за якою Ігоря Валерійовича звинувачують в імітації внесення до каси ПриватБанку 5,8 млрд грн у 2013 році, при тому, що весь обіг готівки ПриватБанку на кінець 2013 року становив 7,3 млрд грн" , – зазначає він.

Адвокат додав, що вважає кримінальне провадження проти Коломойського та політично мотивованим.