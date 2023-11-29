Словаччина продовжить заборону на імпорт з України та посилить транзит

Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо у середу, 29 листопада, ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт агропродукції з України та посилити правила транзиту, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначається, окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Польщі Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митному закриттю. На практиці це означає, що відправлення будуть опломбовані.

Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що заходи необхідні, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.