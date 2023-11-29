РФ втратила в Україні понад 300 тисяч військових – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати Росії в Україні в особовому складі перевищують 300 тисяч осіб. Про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі в середу, повідомляє Європейська правда.

Говорячи про наслідки агресії РФ проти України, генсек зазначив, що Росія у підсумку стала слабшою з політичної, військової та економічної точки зору.

"Росія втратила значну частину своїх конвенційних сил: сотні літальних апаратів, тисячі танків і понад 300 тисяч в особовому складі" , – сказав Єнс Столтенберг.

На позначення втрат він вжив слово ‘casualties’, що може включати і загиблих, і поранених.

Столтенберг акцентував, що внаслідок своєї авантюри в Україні Росія втрачає вплив на Кавказі й у Центральній Азії та стає все більш залежною від Китаю; її прибутки від продажу енергоресурсів зменшилися, з Росії вийшли сотні іноземних компаній, робота банківської системи ускладнена через санкції і за 2022 рік з Росії виїхало більше мільйона людей.