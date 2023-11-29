ЦНС: Росіяни масово завозять на окуповані території мігрантів із Азії

Росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях" , - зазначають в ЦНС.

Таким чином, в межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на окуповані українські землі мігрантів з Центральної Азії.

"Їх загальна кількість вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства" , - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважують, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

"За допомогою організованих злочинних угрупувань росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить" , - підсумували в повідомленні.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Нещодавно ми повідомляли про те, що російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.