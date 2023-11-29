Лівідація наслідків негоди: на Миколаївщині відкрили всі дороги
У Миколаївській області з 16:00 повністю відновлюється транспортне сполучення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Facebook.
"З 16.00 відкриваємо всі дороги для всіх видів транспорту в Миколаївській області. Дякую всім за сумлінну працю.
Сподіваюсь найближчим часом також повернемо всім світло".
Кім додав, що наразі залишаються без світла 3375 абонентів в 15 населених пунктах області.