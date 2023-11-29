МОЗ: Україна отримала понад 200 тисяч доз нової COVID-вакцини

До України надійшло 203 тисяч доз оновленої версії вакцини проти коронавірусу "Comirnaty" (виробник "Pfizer"), яка адаптована спеціально для захисту проти штаму "Омікрон" вірусу SARS-CoV-2, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив вакцину в країну, далі вона буде розподілена між усіма областями. Щеплення буде безкоштовним.

"Бівалентна вакцина адаптована спеціально для захисту проти штаму "Омікрон". Зараз територією України циркулює понад 13 штамів "ковіду", тобто вірусу SARS-CoV-2. Усі виявлені мутації – це відхилення від штаму "Омікрон", який переважає в країні. Понад 200 тисяч доз вакцини, яку доставив ЮНІСЕФ, призначені для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації проти COVID-19. Вакцина буде доступна на рівні кожної області, тому закликаю усіх подбати про здоров’я та посилити імунітет, особливо людям, які входять до груп ризику – з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, старшим за 60 років" , – розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

203 тисячі доз оновленої вакцини Україна отримала в рамках міжнародної ініціативи СOVAX. Це глобальна ініціатива, що працює з урядами та виробниками, аби забезпечити доступ до вакцин проти COVID-19 по всьому світу. Зробити щеплення цією вакциною можуть, зокрема, і діти від 12 років.

Вакцинація проти COVID-19 залишається єдиним ефективним методом підсилити імунітет та запобігти ускладненням в разі хвороби. Щеплення – безоплатні, вакцинуватися можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують вакцини "Janssen" ("Johnson&Johnson") та "Comirnaty" ("Pfizer"). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (вакцина "Comirnaty" для дітей).

Загалом з початку епідсезону понад мільйон українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера – три щеплення.