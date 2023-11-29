Кулеба запевняє, що НАТО не втомилося від війни та збільшить допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО запевнили міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, що там не втомилися від війни Росії проти України, і допомога Альянсу Києву тільки збільшиться, повідомляє Ділова столиця.

Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.

Так, глава МЗС України після засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ розповів, що сьогодні, 29 листопада, одного із учасників запитали журналісти, чи є втома від війни в Україні. У відповідь він запевнив, що такої втоми немає.

"Ми всі чуємо однакові питання, але сьогодні за зачиненими дверима я почув і все це почули і відзначили категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни. І не менш категоричне "так" продовження та збільшення підтримки України" , — наголосив Дмитро Кулеба.

Український міністр уточнив, що його колеги не просто констатували це, а реально підтверджували, що допомога Україні не лише збільшиться, а й триватиме. Це "було краще, ніж очікувалося", додав глава МЗС.

"Все в однаковому інформаційному просторі, і всі міністри відчули необхідність чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах, їхні уряди не йдеться і її не може бути. І це було дуже важливо. Могли б промовчати, але це був одна з двох таких ключових тез виступів, які я чув" , — завив Кулеба.

Нагадаємо, у середу, 29 листопада, Україна представила та погодила з союзниками програму виконання вимог НАТО для подальшого вступу до Альянсу.