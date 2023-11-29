В Україні підірвався на міні та загинув російський генерал-майор: що відомо
У Росії підтвердили смерть свого генерал-майора Володимира Завадського на війні в Україні. Він підірвався на міні, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське видання "Важные истории" в Telegram.
Про його смерть першою повідомила в соцмережі "ВКонтакте" організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища "Кремль". У публікації йдеться, що Завадський загинув 28 листопада.
Генерал-майор був заступником командира 14-го армійського корпусу РФ.
Повідомляється, що Завадський підірвався на міні в тилу, а не на передовій. Слідство розглядає версію про підрив на міні, раніше встановленій сусіднім підрозділом РФ з метою боротьби з ДРГ противника. При цьому робиться спроба списати загибель Завадського на артилерійський удар ЗСУ.
Видання підрахувало, що це вже 12-те повідомлення про загибель вищих офіцерів ЗС РФ в Україні. З них у Росії підтвердили лише загибель сімох, включно із Завадським.
Нагадаємо:
Найвисокопоставленіший офіцер ЗС РФ, убитий на війні в Україні – це заступник командувача Південного військового округу РФ генерал Олег Цоков. Він загинув влітку в Бердянську, імовірно - під час удару по командному пункту 58-ї армії.