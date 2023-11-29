В ГУР пояснили, хто розслідує отруєння дружини Буданова і що буде далі

Головне управління розвідки Міноборони України наразі саме розслідує отруєння своїх співробітників та дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП.

"За фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочато й триває внутрішнє розслідування.

Відповідно до статті 47, частин 3 та 4 статті 24 Закону України "Про розвідку", статті 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", статей 5 та 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", вказані інциденти розслідує підрозділ власної безпеки ГУР МО України".

Юсов пояснив УП, що на цьому етапі, оскільки йдеться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин, розслідуванням займається підрозділ власної безпеки ГУР.

За його словами, після вивчення всіх обставин події буде ухвалюватися рішення про залучення інших правоохоронних органів, передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

Команда розслідувачів Bellingcat повідомила, що вестиме власне розслідування отруєння дружини очільника Головного управління розвідки МОУ.

За даними джерел "Української правди", ані ДБР, ані Нацполіція, ані СБУ не реєстрували кримінальних проваджень щодо вищевказаного отруєння.

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