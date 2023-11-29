Росію вперше не обрали до Ради Організації із заборони хімзброї

Росію вперше за довгий час не обрано до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на 2024 рік, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє офіційний акаунт Організації в соцмережі Х.

За підсумками виборів, місце в цьому органі вперше отримала Україна.

21 країна-член ОЗХЗ обрана до Виконавчої ради в 2024 році:

Африка: Алжир, Гана, Нігерія, Південна Африка;

Азія: Бангладеш, Іран, Малайзія, Пакистан;

Східна Європа: Литва, Польща, Україна;

Південна Америка: Чилі, Еквадор, Сальвадор, Гватемала;

Західна Європа та інші країни: Бельгія, Данія, Греція, Нова Зеландія, Іспанія.