Депутата Миргородської міськради викрили на багатотисячному хабарі

Депутат Миргородської міської ради затримано на хабарі в понад 66 тисяч доларів. Мова йде про депутата Лавицького Михайла, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють власні джерела та НАБУ.

За даними слідства, посадовець також є членом земельної комісії. Його було затримано під час отримання хабаря в розмірі 66,7 тисячі доларів.

Гроші він отримав від місцевого підприємця за продовження строку дії оренди земельних ділянок та оренди нових.

"Депутата викрили на "гарячому" у момент передачі грошових коштів та затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу" , - повідомили в НАБУ.

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.