Зеленський: Важливо, щоб кількість "Пунктів незламності" була достатньою
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 листопада розповів, що доручив збільшити кількість ремонтних бригад, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського.
Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Черкаській областях, у якій узяли участь керівники регіонів та представники міської влади Одеси.
"Доручив збільшити кількість ремонтних бригад, техніки, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою. Якщо необхідно буде, будуть задіяні сили ДСНС та енергетики з інших регіонів, де не було таких проблем з негодою. Дуже важливо, щоб і кількість "Пунктів незламності" в усіх областях була достатньою для будь-якої надзвичайної ситуації – чи то погодної, чи то безпекової.
Щодо постачання тепла в Одесі. Є готовність обласної влади допомогти місту з усім, що потрібно для відновлення котельні, яка була ушкоджена через негоду".