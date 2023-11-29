Влада Польщі заявила про кроки для часткового зняття блокади на кордоні

Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур у середу зустрівся з польськими перевізниками, які блокують чотири пункти перетину кордону з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з повідомлення польського Мінінфраструктури.

Після переговорів із міністром голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але не будуть поширювати його на ще два – в Нижанковичах і Зосіні.

"Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль за в'їздом вантажівок до Польщі", – додав Ящур, поскаржившись на "значну" кількість порушень з боку України.

Своєю чергою Гаяхдур оголосив, що уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною.

"У цих перевірках також братимуть участь співробітники національної податкової адміністрації, прикордонники та поліція. Це будуть посилені заходи. Я вже говорив з міністром фінансів і міністром внутрішніх справ і адміністрації – вони задекларували свою повну співпрацю в цьому питанні", – цитує його "Польське радіо".

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні. Рада ЄС на рівні міністрів транспорту також обговорить ситуацію з блокуванням.